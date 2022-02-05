Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı

AA, Bilal Timur - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı

Malatya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tarafından vatandaşlara olası afetlere kartı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) tarafından vatandaşlara olası afetlere kartı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Afad İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir alış veriş merkezinde açılan stantta vatandaşlar afet durumunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Stantta, AFAD Acil Mobil uygulaması kullanımı da vatandaşlara gösterildi, AFAD gönüllülük sistemiyle ilgili de bilgi verildi.

Etkinlikte, çocuklara yönelik etkinlik ve hikaye kitapları hediye edildi.

AA / Bilal Timur - Güncel

Malatya, AFAD, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title