Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

22.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:00
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu

'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap olduğu belirledi.

E.T'nin evine düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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