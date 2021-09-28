Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde 44,55 gram sentetik uyuşturucu, 776 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,8 gram esrar, 7 cinsel içerikli hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 575 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri