Malatya'da traktörden düşen genç hayatını kaybetti

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Erkut Alagöz amcası Gökhan Alagöz'ün idaresinde seyir halinde olan 44 HT 689 plakalı traktörden dengesini kaybederek düştü. Traktörün üzerinde geçtiği genç ağır yaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alınan Erkut Alagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, amcası gözaltına alındı.

Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

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