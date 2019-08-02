Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde Mahmut Köse yönetimindeki 27 L 6428 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Mahmut Köse ile oğlu Hamza Yusuf Köse yaralandı.

Araçta sıkışan Mahmut Köse, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralan baba ve oğul 112 Acil servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, Mahmut Köse'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA