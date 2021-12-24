Malatya'da "Tırpan" Operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, "Tırpan" Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Kasten yaralama" suçlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı "Tırpan" operasyonu kapsamında 15 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adli mercilerce tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, iki tabanca, iki pompalı tüfek, 81 fişek, 3 kartuş ve 300 gram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" Operasyonu'nun başlatıldığını bildirmişti.