Malatya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B. (52) idaresindeki 23 ABZ 614 plakalı otomobil, Kelhalil Mahallesi yakınlarında T.A. yönetimindeki 44 DB 389 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.