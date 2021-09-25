MALATYA (İHA) - Malatya'da ticari araç yan yattı, sürücü araçta sıkıştı

MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan ticari taksi yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, 04.00 sularında İnönü caddesi üzeri Merkez Bankası önünde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 44 T 0937 plakalı Fiat Marka Ticari Taksi sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ön cam kırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.