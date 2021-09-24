Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı - Haberler
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Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusuna başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı.

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Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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