Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusuna başlandı.
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Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.