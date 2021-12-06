Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1919 parça malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahsın aracında ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1907 gümüş sikkeyle 12 obje olmak üzere 1919 malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli mercilerce serbest bırakıldı.

AA - Son Dakika Haberleri

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