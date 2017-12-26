Malatya'da Şüpheli Ölüm

Akçadağ ilçesinde kendisinden haber alınamayan 93 yaşındaki kadının cesedi baraj gölünde bulundu.



İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'ta ikamet eden Emine Canpolat'tan (93) dünden beri haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma Timi de destek verdi.



Dalgıçlar, Sultansuyu Barajı'nda yaptığı çalışmada, Canpolat'ın cesedine ulaştı.



Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.