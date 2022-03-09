Malatya'da stokçuluk yaptığı tespit edilen markete ceza - Haberler

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Malatya'da stokçuluk yaptığı tespit edilen markete ceza

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da stokçuluk yaptığı tespit edilen markete ceza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde stokçuluk yaptığı tespit edilen 1 markete cezai işlem yapıldı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde stokçuluk yaptığı tespit edilen 1 markete cezai işlem yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın ve zabıta ekipleri, market ve depolarında yağ ve temel gıda denetimi gerçekleştirdi.

Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, deposunda yağ ve temel gıda maddelerini stokladığı tespit edilen 1 zincir market hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaymakamı Kılıç, ilçe genelinde denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

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