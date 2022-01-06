Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, örgütsel doküman ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title