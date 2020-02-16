Malatya'da soğuk hava etkili oluyor

16.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:30

Malatya'da Doğanşehir ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı sular dondu, eski Erkenek Tüneli'nde buz sarkıtları oluştu.

Yurt genelindeki soğuk havalar Doğanşehir ilçesinde de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, bazı dere yatakları ve sular tamamen buz tutu.

Eski Erkenek Tüneli'nde ise oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA