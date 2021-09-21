Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kiltepe Caddesi Zekat Sokak kesişimin de gerçekleşen olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.G. ile A.S.B. silahla karşılıklı birbirini yaraladı. Yaralılardan S.G. bölgeden bir ticari taksi ile kaçarak uzaklaşırken, A.S.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı S.G. ise Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 112 Acil Servis Ekiplerince alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ele geçirilirken, kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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