Malatya'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç hayatını kaybetti.

Ali Şahin (19) arkadaşlarıyla serinlemek için Orduzu Mahallesi'ndeki Pınarbaşı göletine girdi. Bir süre sonra Şahin'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Şahin, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

Şahin'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik