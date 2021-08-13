Malatya'da sel nedeniyle kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ulaşıma açıldı
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Malatya'da sel nedeniyle kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ulaşıma açıldı

Malatya'da sel nedeniyle kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kapanan Darende-Esenbey Ilıca yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak sonucu yaşanan sel nedeniyle Hisarkale Mahallesi'ndeki Darende-Esenbey Ilıca yolu trafiğe kapandı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Darende Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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