Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ele geçirildi
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Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ele geçirildi

Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 gümüş sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 gümüş sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Yeşilyurt ilçesinde bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 gümüş sikke ile ruhsatsız av tüfeği, 13 fişek ve 156 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ele geçirildi - Haberler
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