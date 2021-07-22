Son dakika haber... Restoranda korkutan yangın

Gelen son dakika haberine göre Restoranda korkutan yangın Malatya'da bir restoranda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm iş yerini kapladı.

Restoranda korkutan yangın

MALATYA - Malatya'da bir restoranda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm iş yerini kapladı. Büyük paniğin yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü kent merkezindeki Abdullah Gül Parkı içerisinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede işyerini sarması ile büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevler güçlükle kontrol altına alınırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz