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Malatya'da polisten sokak hayvanlarına mama desteği

Malatya'da polisten sokak hayvanlarına mama desteği
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.???????

Ekiplerin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının süreceği bildirildi.

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Malatya, Polis, kar, Güncel, Haber

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