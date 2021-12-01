Malatya'da pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da bir kamyonda PVC pencerelerin içerisine gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kamyonda PVC pencerelerin içerisine gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, kamyonun dorsesinde PVC pencerelere gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bir şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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