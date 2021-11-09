Malatya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Davut K. yönetimindeki 44 ACP 115 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haydar D. yönetimindeki 16 CBP 19 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 2 kişiyi, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.