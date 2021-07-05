Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer Aydın (46) idaresindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Kurucaova Mahallesi'nde dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Aydın hayatını kaybederken, yanındaki Sara Şen (27) yaralandı. Şen, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Aydın'ın Doğanşehir Bölge Trafik Amirliğinde, yaralanan Sara Şen'in ise Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kazanın polislerin mesai çıkışı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki evlerine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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