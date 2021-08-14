Malatya'da ormanlık alanlarda mola, piknik ve sportif faaliyetler 19 Eylül'e kadar yasaklandı

Malatya Valiliği, 19 Eylül'e kadar ormanlarda ve orman içi yollarda sportif amaçlı her türlü faaliyeti, mola vermeyi, piknik yapmayı, mangal ve semaver yakmayı yasakladı.

Malatya Valiliği, 19 Eylül'e kadar ormanlarda ve orman içi yollarda sportif amaçlı her türlü faaliyeti, mola vermeyi, piknik yapmayı, mangal ve semaver yakmayı yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Açıklamada, il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalar ile ormanlık saha içeren doğal sit alanlarına 14 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere, vatandaşların gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında araç, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalara sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, açık alanda ateş, mangal ve semaver yakmalarının da yasaklandığı belirtildi.

İl sınırları içerisinde, yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında ve doğal sit alanlarında piknik yapmanın serbest olduğu aktarılan açıklamada, açık alanda ateş ve mangal ateşi yakmak ile piknik tüpü kullanmanın yasaklandığı kaydedildi.

Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının da yasaklandığı aktarılan açıklamada, orman alanları civarındaki tesislerle sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş