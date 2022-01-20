Malatya'da okullar tatil mi? 20 Ocak yarın Malatya'da okul var mı, kar tatili mi?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Malatya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

MALATYA (Haberler.com) - Malatya'da perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Malatya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Malatya Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

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