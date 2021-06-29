MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engellilere yönelik aşı uygulamasına devam ediyor.

MALATYA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engellilere yönelik aşı uygulamasına devam ediyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engelli vatandaşlara aşı uygulamasına devam ediyor. Aşı olmayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişiler tespit edildikten sonra hastane bünyesinde kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşların ikametlerine giderek aşı uyguluyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden edinilen bilgiye göre, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Evde Sağlık' birimi olarak, 21 sağlık personeli, 3 hekim, 5 şoför olarak, yaklaşık 2 bin 500 hastaya hizmet vermekteyiz. 20 Ocak tarihinden itibaren 1941 doz aşı yapmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 ay önce sağlık bakanlığımız tarafından engelli hastalarımızın aşılanması başlatılmıştır, zaman kaybetmeden engelli hastalarımızı aşılamaya başladık, şu anda da ikinci doz aşılarımızı yapmaktayız" denildi.

MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR
MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR
MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR
MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gençlere aşı çağrısı
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Metin Oktay Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:27:27. #1.16#

title