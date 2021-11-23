Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, 19.30 sularında Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi istikametinden gelen Ş.K. idaresindeki 44 T 0257 plakalı Hyundai marka ticari araca, Ö.D. yönetiminde seyir halinde olan 44 PN 188 plakalı Volkswagen marka minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilirken, minibüs ise kaldırıma çıktı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralanırken aracı ise hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ş.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Malatya'da minibüsün çarptığı ticari araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

 İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

 Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title