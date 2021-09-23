Malatya'da kumar oynayan 51 kişiye para cezası uygulandı

MALATYA (AA) - Malatya'da kumar oynayan 51 kişiye 68 bin 136 lira idari para cezası kesildi, kumar oynatan işletme sahibi 2 kişiye ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Halfettin ve Saray mahallelerinde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız iki iş yerinde tombala oynandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynayan 51 kişiye 68 bin 136 lira idari para cezası uyguladı, kumar parası olan 400 lirayı muhafaza altına aldı.

İşletmeci 2 şüpheliye ise "kumar oynanması için yer-imkan sağlamak ve mühür fekki'nden" dolayı adli işlem yaptı.

Tombala makinesi ile kumar oynamada kullanılan malzemelere el konuldu.