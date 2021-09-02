Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 66 bin 800 lira ceza uygulandı
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Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 66 bin 800 lira ceza uygulandı

Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 66 bin 800 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da iki farklı iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplam 66 bin 800 lira ceza kesildi.

Malatya'da iki farklı iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplam 66 bin 800 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Saray ve Halfettin mahallelerinde faaliyet gösteren iki farklı iş yerinde tombala oynandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 50 kişiye toplam 66 bin 800 lira para cezası uygulandı. İşletme sahibi 2 kişi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, tombala makinesi ile kumar parası olduğu değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 66 bin 800 lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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