Malatya'da kumar oynayan 17 kişiye işlem yapıldı - Haberler
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Malatya'da kumar oynayan 17 kişiye işlem yapıldı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da kumar oynayan 17 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da isimsiz ve ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 şüpheliye idari para cezası kesildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da isimsiz ve ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 şüpheliye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Halfettin Mahallesi'nde ruhsatsız ve isimsiz bir iş yerinde tombala oynandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 17 şüpheliye idari para cezası kesti.

Kumar parası olduğu değerlendirilen ve masada bulunan 100 lirayı muhafaza altına alan ekipler, kumar oynamada kullanılan malzemelere de el koydu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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