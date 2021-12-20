Malatya'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı

Malatya'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda kumar oynayan 11 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere idari işlem uygulanırken, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da işlem başlatıldı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title