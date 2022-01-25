Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlar 2 gün izinli - Haberler
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Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlar 2 gün izinli

Malatya'da kronik ağır hastalığı olan memurlar 2 gün izinli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'da kar nedeniyle, kronik ağır hastalığı olan memurlar 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacak.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar nedeniyle, kronik ağır hastalığı olan memurlar 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, Salı, Ocak, kar, Yerel, Haber

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