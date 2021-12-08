Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı. Feci kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 14.30 sularında Doğanşehir ilçesi Sürgü - Erkenek Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Mehmet Altaş idaresindeki 31 PN 588 plakalı Mercedes marka tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Şanaldı idaresindeki 44 J 7756 plakalı Ford marka yolcu minibüsü ile Turan Subaşı idaresindeki 34 AJN 609 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Turan Subaşı, minibüste yolcu olarak bulunan Savaş Arpacı ile Hacer Kaynacı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Malatya'da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı

Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

 2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

 Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title