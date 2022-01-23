Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Malatya'da kar yağışı etkili oldu Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
MALATYA (İHA) - Malatya'da kar yağışı etkili oldu
MALATYA - Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da öğleye doğru başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki yollarının kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.
Kar yağışı nedeniyle trafikte araç sürücüleri zorlanırken, ekipler ise kent merkezinde kar kürüme temizleme çalışması yapıyor.
Kar yağının kent genelinde hafta başı da sürmesi bekleniyor.