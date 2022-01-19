Malatya'da kar nedeniyle 593 mahallenin yolu kapandı - Haberler
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Malatya'da kar nedeniyle 593 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 593 mahallenin yolu kapandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 593 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 593 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 68, Darende'de 67, Akçadağ, Hekimhan ve Arapgir'de altmışüçer, Arguvan'da 49, Battalgazi ve Doğanşehir'de otuzdokuzar, Yeşilyurt'ta 37, Yazıhan'da 33, Kale ve Kuluncak'ta yirmisekizer, Doğanyol ilçesinde ise 16 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 593 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 600 araç ve 1200 personelle çalışıyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, kar, Güncel, Haber

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