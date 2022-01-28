Malatya'da kar nedeniyle 157 mahallenin yolu kapandı - Haberler
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Malatya'da kar nedeniyle 157 mahallenin yolu kapandı

AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da kar nedeniyle 157 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 157 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 157 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesinde 21, Arapgir'de 25, Arguvan'da 34, Battalgazi'de 4, Darende'de 13, Doğanşehir 6, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 16, Kale'de 6, Kuluncak'ta 3, Pütürge'de 18 ve Yazıhan'da 6 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

500 araç ve bin 300 personel, hala ulaşımın sağlanamadığı 157 mahallenin yolunu açmak için mesai harcıyor.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Kuluncak, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Haber

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