Malatya'da kar kimine çile kimine keyif - Haberler
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Malatya'da kar kimine çile kimine keyif

Malatya'da kar kimine çile kimine keyif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ise karın keyfini sürüyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ise karın keyfini sürüyor.

Malatya'da iki gündür etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Demirkaya ise kar yağışı öncesi gittiği bin 700 metre rakımdaki Sarı Çiçek yaylasından dönüş yapamayınca karın keyfini çıkarmak için kolları sıvadı.

Kozluca Mahallesi'nde bulunan ikametine bir buçuk metreyi bulan kar nedeniyle ulaşamadıklarını belirten Mehmet Demirkaya yayladaki sıra dışında evinde tüm olumsuzluklara rağmen karın keyfini çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. - MALATYA

Malatya'da kar kimine çile kimine keyif

Malatya'da kar kimine çile kimine keyif

Malatya'da kar kimine çile kimine keyif

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Demirkaya, Malatya, Kozluca, kar, Yerel, Haber

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