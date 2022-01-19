Malatya'da kar kimine çile kimine keyif

Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ise karın keyfini sürüyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ise karın keyfini sürüyor.

Malatya'da iki gündür etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Demirkaya ise kar yağışı öncesi gittiği bin 700 metre rakımdaki Sarı Çiçek yaylasından dönüş yapamayınca karın keyfini çıkarmak için kolları sıvadı.

Kozluca Mahallesi'nde bulunan ikametine bir buçuk metreyi bulan kar nedeniyle ulaşamadıklarını belirten Mehmet Demirkaya yayladaki sıra dışında evinde tüm olumsuzluklara rağmen karın keyfini çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. - MALATYA