Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 44 EJ 377 plakalı kamyonet, Sütlüce Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

Araçtaki Eser D. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan A.K. ile A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Servis aracıyla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:49:19. #1.15#

title