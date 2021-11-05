Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 127 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 127 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 2 operasyon düzenlendi.
Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan tırda, 127 kaçak cep telefonu ve 30 karton sigara ele geçirildi.
Bir iş yerine de baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 245 cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirdi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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