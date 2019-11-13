Malatya'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:46

Malatya'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 farklı silaha ait şarjör,

çok sayıda fişek, 500 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA