Malatya'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Malatya'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 farklı silaha ait şarjör,
çok sayıda fişek, 500 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.