Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'da, DSİ'ye ait vanalar ile TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, DSİ'ye ait vanalar ile TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Olaylarla ilgili 50 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, şüphelilere yönelik operasyonda, DSİ'ye ait 15 hidrat vana ile TCDD'ye ait 800 metre sinyalizasyon haber leşme kablosu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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