Malatya'da jandarma öğrencilerle basketbol oynadı - Haberler
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Malatya'da jandarma öğrencilerle basketbol oynadı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da jandarma öğrencilerle basketbol oynadı

Malatya'da, jandarma yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla ziyaret ettiği okulda, öğrencilerle bir araya geldi, onlarla basketbol oynadı.

Malatya'da, jandarma yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla ziyaret ettiği okulda, öğrencilerle bir araya geldi, onlarla Basketbol oynadı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan Şehit Ahmet Şeker İlkokulu, "İlköğretim Haftası" münasebetiyle ziyaret edildi.

Öğretmen ve öğrencilere yeni ders yılında başarı temennisinde bulunulan jandarma ekipleri, öğrencilerle aynı sıraya oturarak, onlarla sohbet etti.

Jandarma personelinin okul bahçesinde öğrencilerle basketbol oynaması ise drone ile görüntülendi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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