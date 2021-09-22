Malatya'da jandarma KADES uygulamasını tanıttı - Haberler
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Malatya'da jandarma KADES uygulamasını tanıttı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da jandarma KADES uygulamasını tanıttı

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığınca, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada çalışan kadınlara, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Jandarma Komutanlığınca, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada çalışan kadınlara, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması tanıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 131 kadına KADES uygulaması anlatıldı.

Jandarma personelleri, kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ile uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, onlara 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunu da anlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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