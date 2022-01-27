Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki 23 BP 437 plakalı otomobil, Eskiköy mevkisinde Mesut Ökten'in (43) kullandığı 44 EJ 033 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Ahmet Efe (12), Ecrin (8), Muhammet Emir (10), Erva (5) ve Sümeyye Ökten (33) ile Cebrail (31) ve Mikail Çelikay (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.