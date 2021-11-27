Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da iki günde 44 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis ekipleri tarafından son 2 günde düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlarını sürdüren polis ekipleri 26 Kasım Cuma günü Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) ile Bulgurlu Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmalarda 32 düzensiz göçmen yakaladı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler bugün yapılan operasyonlarda ise 12 düzensiz göçmeni daha yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. - MALATYA

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