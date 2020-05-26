Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi
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Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ile seralara zarar verdi.

26.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:38

Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ile seralara zarar verdi.

İlçenin Sarıdanışma mevkiinde meydana gelen hortum ve fırtına, arazilere zarar verip, bahçelerde ağaçların dallarını kırdı.

Bayram Can isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla kurduğu seranın hortum tarafından parçalandığını ifade ederek, "Aniden çıkan hortum ve şiddetli rüzgar, seranın naylonlarını parçaladı ve seradaki sebzeler zarar gördü" dedi.

Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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