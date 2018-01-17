Malatya'da Havacılık Meslek Yüksekokulu Çalışması

Malatya'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından Battalgazi Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun açılması için çalışmalar başladı.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi yetkilileri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne tahsis edilen Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Kampüs binasında incelemede bulundu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Köse ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Şenol Bayır, Gürkan ile Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Kampüs binasında incelemeler yaptı.

Binayı, Türk Hava Kurumu'na Meslek Yüksekokulu yapılması kaydıyla devrettiklerini anımsatan Gürkan, "Buradaki mimar ve inşaatçı arkadaşlarımızla binanın gerek eğitim öğretim faaliyetlerine uygun şekilde, gerekse diğer sosyal faaliyetler anlamında oluşturulması noktasında incelemelerde bulunacaklar. Teklif ve önerilerini bizlere sunacaklar. Bizler de binada gerekli revizeleri yaptıktan sonra eğitim ve öğretime hazır bir vaziyette arkadaşlara durumu ileteceğiz. Netice itibarıyla buradaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması noktasında YÖK nezdinde ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi nezdinde girişimler başlayacak." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaşar Köse ise Türk Hava Kurumu'na bağlı Battalgazi Havacılık Meslek Yüksekokulu'nu kurmak için çalışmalara başladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Burada 4 bölüm kurmayı düşünüyoruz. Bunlardan birisi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, bir diğeri Sivil Havacılık İşletmecilik Programı, Uçak Teknolojileri Programı ve Havacılık Lojistiği Programlarını açmayı hedefliyoruz. 4 programda ilk etapta 250 civarında öğrenci alarak onları sektöre yetişmiş bir personel olarak mezun etmek istiyoruz."

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Şenol Bayır da binanın fiziki yeterliliğini incelemek amacıyla kente geldiklerini belirtti.