Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir ilçesine Deregezen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan gelerek Arapgir istikametine seyir halinde olan Şahin Y. idaresindeki 44 LC 663 plakalı Ford Marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.S.Y, A.Y, Ö.Y, H.Y yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında ölmüş

Son dakika haberleri: Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında ölmüş

 Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli
Magazin Tanem Sivar Yıldız Tilbe
Spor Stefan Kuntz Marcao Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 20:37:50. #1.11#