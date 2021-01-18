Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:51

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerince sıkışan sürücünün çıkartılması Yaralıların ambulanslara alınması Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerince sıkışan sürücünün çıkartılması

Yaralıların ambulanslara alınması Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kadir Akbaş yönetimindeki 44 NP 451 plakalı hafif ticari araç Yeni Mahallesi'nde İrşat Bakırhan idaresindeki 44 LC 525 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve sıkışan İnci Akbaş, Eslem Akbaş ve Mustafa Bakırhan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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