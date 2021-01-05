Malatya'da geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçenin Heyiketeği Mahallesi'nde Süleyman Ç. idaresindeki 44 HP 126 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada sürücünün torunu olduğu öğrenilen 3 yaşındaki Hüseyin Ç'ye çarptı.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili Darende Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen