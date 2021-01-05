Malatya'da geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Malatya'da geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

05.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:20
Malatya'da geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi'nde Süleyman Ç. idaresindeki 44 HP 126 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada sürücünün torunu olduğu öğrenilen 3 yaşındaki Hüseyin Ç'ye çarptı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili Darende Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Ordu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 22:20:29. #1.14#
title